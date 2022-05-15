ŞİLE'DE PLAJA VURAN YUNUSU HAYATA DÖNDÜRDÜLER - Son Dakika
Üye Girişi

ŞİLE'DE PLAJA VURAN YUNUSU HAYATA DÖNDÜRDÜLER

15.05.2022 10:08
ŞİLE'DE PLAJA VURAN YUNUSU HAYATA DÖNDÜRDÜLER

ŞİLE'de kıyıya vuran yunus Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Timlerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

ŞİLE'de kıyıya vuran yunus Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Timlerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Zamanla yarışılan anlar kameraya yansıdı.

Şile Ayazma Plajı'nda bir yunus kıyıya vurdu. Yunusu görenler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Plaja Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi yönlendirildi. Ekipler, yunusu kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekipler, yunusu vurduğu kıyıdan bota aldı. Kontrollü bir şekilde denize bıraktı. Nefes kesen kurtarma anları kameraya yansıdı.

YORUMLAR
500
ŞİLE'DE PLAJA VURAN YUNUSU HAYATA DÖNDÜRDÜLER ŞİLE'DE PLAJA VURAN YUNUSU HAYATA DÖNDÜRDÜLER Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler Son dakika haber | Şile'de nefes kesen kurtarma operasyonu... Kıyıya vuran yunus böyle kurtarıldı Son dakika haber | Şile'de nefes kesen kurtarma operasyonu... Kıyıya vuran yunus böyle kurtarıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİLE'DE PLAJA VURAN YUNUSU HAYATA DÖNDÜRDÜLER - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası
09:56 Yargıtay, özel güvenlik aramalarına 'dur' dedi!
09:31 New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 10:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: ŞİLE'DE PLAJA VURAN YUNUSU HAYATA DÖNDÜRDÜLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement