ŞİLE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor. Şile'de öğle saatlerinde sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da normalleşmenin başladığı ilk günde birçok vatandaş işlerine gitmek için yola koyuldu. Uzun zamandır dışarı çıkmayan birçok kişi sokağa çıkarken, İstanbul'un bazı bölgesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak etkili oldu. Şile'de öğlede saatlerinde sağanak etkili olurken, bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

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