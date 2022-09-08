Olay, geçtiğimiz günlerde Şile'nin Ağva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş halde telef olmuş bir inekle karşılaştı. Vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Belediye ekipleri inceleme yaptıktan sonra telef olan ineği sahilden alarak boş bir araziye gömdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ağva, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şile'de telef olan inek kıyıya vurdu - Son Dakika

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