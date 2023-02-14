ŞİLE'DE SAHİLE VURAN DENİZ MAYINI PATLADI; RESTORAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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ŞİLE'DE SAHİLE VURAN DENİZ MAYINI PATLADI; RESTORAN ZARAR GÖRDÜ

14.02.2023 16:22

Mayının patladığı anlar kamerada.

Mayının patladığı anlar kamerada.

Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) ? ŞİLE'de serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlama sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, sahildeki bir restoranın camları patladı. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şile'de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bir restoranın camları kırılarak hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde patlayan deniz mayını muhafaza altına alındı. Mayının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz'e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı. Polis ekiplerinin patlamayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Şile, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİLE'DE SAHİLE VURAN DENİZ MAYINI PATLADI; RESTORAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞİLE'DE SAHİLE VURAN DENİZ MAYINI PATLADI; RESTORAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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