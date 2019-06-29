Son Dakika Haberleri: Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti.

1 saat önce

Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti.

Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti., System.String[]
Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gencin ailesi geldi. Gencin cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
Şile, 3. Sayfa
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