Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti
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Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybettiİSTANBUL - Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti.
Şile
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti
İSTANBUL - Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gencin ailesi geldi. Gencin cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor.
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