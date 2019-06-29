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Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti

56 dakika önce

Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybettiİSTANBUL - Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti.

Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti
İSTANBUL - Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gencin ailesi geldi. Gencin cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor.
Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
Şile, 3. Sayfa
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