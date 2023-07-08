Şile'de selde mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarılma anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Şile ilçesinde selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. Vatandaşların kurtarılma anları ekiplerin kamerasına anbean yansıdı.

Şile'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Göksu Deresi aşırı yağıştan dolayı taştı. Oluşan selde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

Kurtarılma anları böyle görüntülendi

Mahsur kalan 2 vatandaşın helikopterle kurtarıldığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliği o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.