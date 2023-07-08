Şile'de selde mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarılma anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Şile'de selde mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarılma anı kamerada

08.07.2023 20:39

İstanbul'un Şile ilçesinde yaşanan selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. Kurtarılma anları ekiplerin kamerasına anbean yansıdı. Şile'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucunda Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı ve bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Göksu Deresi de aşırı yağış nedeniyle taştı. Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. İstanbul Valiliği, kurtarılma anlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Şile'de selde mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarılma anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Şile ilçesinde selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. Vatandaşların kurtarılma anları ekiplerin kamerasına anbean yansıdı.

Şile'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Göksu Deresi aşırı yağıştan dolayı taştı. Oluşan selde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

Kurtarılma anları böyle görüntülendi

Mahsur kalan 2 vatandaşın helikopterle kurtarıldığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliği o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile'de selde mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarılma anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Mazhar Alanson, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı
20:58 Özkan Uğur'un acı haberiyle yıkılan Mazhar Alanson, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı
20:20 Sudan'da hava saldırısı: 22 ölü
20:18 Sudan'da gerçekleşen hava saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den 39 milletvekili kopardılar
19:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atıp CHP'den 39 milletvekili kopardılar
19:37 MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu
19:35 Özkan Uğur'un cenaze töreni 11 Temmuz'da gerçekleşecek
19:18 Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: Cani koca eşine kurşun yağdırdı
19:16 Kıskançlık krizine giren koca, eşine 15 el ateş ederek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 22:16:57. #1.13#
SON DAKİKA: Şile'de selde mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarılma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement