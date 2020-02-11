Son Dakika › 3. Sayfa › Şile'de seyir halinde olan iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü araç içerisinde... - Son Dakika
Şile'de seyir halinde olan iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü araç içerisinde...
6 saat önce
Şile'de seyir halinde olan iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
Şile'de seyir halinde olan iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü araç içerisinde sıkıştı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
Son Dakika Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek, tepki gösterdi Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı