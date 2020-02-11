Şile'de seyir halinde olan iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü araç içerisinde... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şile'de seyir halinde olan iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü araç içerisinde... - Son Dakika

Şile'de seyir halinde olan iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü araç içerisinde...

6 saat önce

Şile'de seyir halinde olan iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Şile'de seyir halinde olan iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü araç içerisinde..., System.String[]

Şile'de seyir halinde olan iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 sürücü araç içerisinde sıkıştı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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