Şile'de Şiddetli Yağış Sonucu Yeşilçay Deresi Taştı - Son Dakika

Şile'de Şiddetli Yağış Sonucu Yeşilçay Deresi Taştı

Son Güncelleme: 02.10.2023 10:18

Şile'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Su altında kalan tarım arazileri, evler ve bungalovlar dron ile havadan görüntülendi.

Şile'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Su altında kalan tarım arazileri, evler ve bungalovlar dron ile havadan görüntülendi.

DERE TAŞTI, HER YER GÖLE DÖNDÜ

Anadolu Yakası'nda hafta sonu itibarıyla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şile Ağva'da bulunan Yeşilçay Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Tarım arazileri, evler ve bungalovlar sel sularının altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

Şile'de Şiddetli Yağış Sonucu Yeşilçay Deresi Taştı
Şile'de Şiddetli Yağış Sonucu Yeşilçay Deresi Taştı
Şile'de Şiddetli Yağış Sonucu Yeşilçay Deresi Taştı
Kaynak: İHA

Anadolu Yakası, Ağva, Şile, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şile'de Şiddetli Yağış Sonucu Yeşilçay Deresi Taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şile'de Şiddetli Yağış Sonucu Yeşilçay Deresi Taştı - Son Dakika
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