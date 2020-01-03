Şile'de silahlı soygun zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şile'de silahlı soygun zanlısı yakalandı - Son Dakika

Şile'de silahlı soygun zanlısı yakalandı

6 saat önce

Şile'de bir tekel bayisine girip silah zoruyla kasadaki paraları gasbeden zanlı gözaltına alındı.

Şile'de silahlı soygun zanlısı yakalandı, System.String[]

Şile'de bir tekel bayisine girip silah zoruyla kasadaki paraları gasbeden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'ndeki tekel bayisine giden bir kişi, tabancayla ateş açtı. Silah zoruyla kasayı açtıran zanlı paraları aldıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.


Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüpheli Hakan Y'yi yakaladı. Farklı suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlenen zanlının üst aramasında tabanca ve bir miktar para da bulundu.

Hakan Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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