ŞİLE'DE SU DAĞITAN TANKERİ FOTOĞRAFLAYAN ESKİ MUHTAR KONUŞTU: 5 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ ÇEKTİM. - Son Dakika

ŞİLE'DE SU DAĞITAN TANKERİ FOTOĞRAFLAYAN ESKİ MUHTAR KONUŞTU: 5 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ ÇEKTİM.

ŞİLE'de günlerdir yaşanan su sıkıntısı sırasında İSKİ tankerle su dağıttı.

ŞİLE'de günlerdir yaşanan su sıkıntısı sırasında İSKİ tankerle su dağıttı. Tankerle su dağıtımı fotoğraflayan Alacalı Köyü'nün eski muhtarı Mustafa Şişman, "Fotoğrafı 5 Temmuz Pazar günü çektim" dedi.

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"LARI KENDİ TELEFONUMLA BEN ÇEKTİM"

Şile'de su kesintisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaştığı tankerle su dağıtımı fotoğrafıyla tartışma konusu oldu. Fotoğrafın eksi olduğu öne sürüldü. Ancak 34 YN 1285 plakalı tankerin Şile'de su dağıtımı için dolaşırken çekilen farklı fotoğrafları da ortaya çıktı. Alacalı Köyü eski muhtarı Mustafa Şişman, fotoğrafları 5 Temmuz Pazar günü çektiğini söyledi. Şişman, "Fotoğrafı ben çektim. Telefonumda da kayıtlı tarihine bakabilirsiniz. Pazar günü saat 16.30-17.00 arası İSKİ tankeri geldi. Vatandaş burada su alırken ben gayri ihtiyari resim çektim. 3 gün önce Pazar günü çektim. 2 farklı fotoğraf var zaten. Buyurun istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Ben kendime mi inanacağım onlara mı inanacağım?" dedi

"OĞLUMLA BERABER 3 GÜN ÖNCE O TANKERDEN SU ALDIK"

Alacalı köyü sakinlerinden Cevat Çakır, 5 Temmuz Pazar günü oğluyla beraber köye gelen İSKİ tankerinden su aldığını belirtti. Çakır, "O gün su tankeri geldi. Suyumuz yoktu su aldık, ihtiyacımızı giderdik. Paylaşılan fotoğrafta ben de varım. Buyurun bakın. Eğilen kişi benim. Yanımdaki de oğlum. Oğlumla beraber su aldık. Pazar günüydü" ifadesini kullandı.

"TA BEN DE VARIM, 2016'DA BU KÖYDE YAŞAMIYORDUM"

2017 yılında Şile Alacalı Köyü'ne damat olarak geldiğini ifade eden Mustafa Baki ise, "Bu fotoğraf 5 Temmuz günü çekildi. Bu gördüğünüz de benim zaten. Ben de su aldım o gün. Bu eski olamaz. 3 gün önce çekildi. İşte bu da benim. 5 Temmuz 2020'de çekildi. Bu fotoğraf için 2016 diyorlar ama ben 2017'de bu köye damat geldim. Bu fotoğraf 2020'de çekildi. 2016'da ben bu köyde yoktum. Burada yaşamıyordum. 2017'de damat olarak geldim" ifadelerini kullandı.

Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİLE'DE SU DAĞITAN TANKERİ FOTOĞRAFLAYAN ESKİ MUHTAR KONUŞTU: 5 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ ÇEKTİM. - Son Dakika
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