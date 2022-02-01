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Şile'de tapuda rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Şile'de tapuda rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı

01.02.2022 11:15
Şile'de tapuda rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı

Şile Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şile Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk operasyonunda aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı da olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya yönelik ikinci dalga operasyonu için dün harekete geçti. Dün sabah birçok adrese yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ise 'tanık' sıfatıyla ifadesine başvurulan operasyonda çok sayıda belge ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ileri sürüldü.

Soruşturmaya ilişkin ilk operasyon, 2021 yılı Ekim ayında gerçekleşmiş, aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı da olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. - İSTANBUL

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Rüşvet, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şile'de tapuda rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şile'de tapuda rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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