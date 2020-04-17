ŞİLE'DE TARİHİ YAPILARI TALAN EDEN DEFİNECİLER FOTOKAPAN İLE YAKALANDI - Son Dakika

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ŞİLE'DE TARİHİ YAPILARI TALAN EDEN DEFİNECİLER FOTOKAPAN İLE YAKALANDI
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirleri ve yasakları fırsat bilen defineciler Şile'de aralarında Bizans döneminden kalan ve su sarnıcı olduğu tahmin edilen tarihi yapının da bulunduğu birçok tarihi yapıyı tahrip etti.
KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirleri ve yasakları fırsat bilen defineciler Şile'de aralarında Bizans döneminden kalan ve su sarnıcı olduğu tahmin edilen tarihi yapının da bulunduğu birçok tarihi yapıyı tahrip etti. 3 defineci Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, gözaltına alındıkları anlar fotokapana yansıdı.
Türkiye koronavirüsle mücadeleyi konuşurken defineciler iş başında. Sahil bölgelerindeki sakinliği fırsat bilen defineciler Şile'de Bozgoca Koyu ve Darlık Mahallesindeki Değirmendere Tepesi'ndeki alanları hedef aldı. Bozgoca Koyu'nda bulunan tarihi yapının taş ve tuğlaları söküldü. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda tünel kazıldığı görüldü. Değirmendere Tepesi'nde ise derin bir çukur kazıldı. Jandarma ekipleri definecileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Değirmendere tepesinde 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanma anları fotokapana da yansıdı. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken ayrıca haklarında sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle de işlem yapıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 08:42 Kaynak: DHA
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