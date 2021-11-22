Şile'de taş parçalama makinesine düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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- Şile'de taş parçalama makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Şile'de maden ocağında çalışan işçi, dengesini kaybederek taş parçalama makinesinin içine düştü. İşçinin feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Şile Üvezli köyünde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; maden ocağında 1 ay önce işe 49 yaşındaki Yaşar Kansızoğlu, çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi üzerine derin ve büyük taş parçalama makinesinin içine düştü. Olayı gören işçiler, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu yaşanan kazada, Yaşar Kansızoğlu'nun parçalanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile Yaşar Kansızoğlu'nun cansız bedeni taş parçalama makinesinden çıkarılıp ardından adli tıp morguna kaldırıldı.