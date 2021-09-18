Şile'de 'Temiz Çevre, Temiz Gelecek' etkinliği - Son Dakika

Şile Belediyesi 18 Eylül Dünya Çevre Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla atık toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikte çevre gönüllüsü vatandaşlar, öğrenciler ve belediye çalışanları Kumbaba mahallesinde yer alan Rokethane Mevkiinde çevre temizliği yaptı.

'Temiz Çevre, Temiz Gelecek' söylemiyle gerçekleşen etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu da destek olarak, yeşil alanların, ormanlık bölgelerin ve sahillerin temiz bırakılmasının önemi vurgulandı.

"TEMİZLİK KONUSUNDA KALICI FARKINDALIK OLUŞSUN İSTİYORUZ"

Çevre Temizlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara hatırlatmak için düzenlenen etkinliğe dair şöyle konuştu:

"Bugün Şile Belediyesi olarak Türkiye'nin her köşesinde düzenlenen Dünya Temizlik Günü kampanyasıyla doğaya katkı sağlamak isteyen vizyoner ruha sahip kişilerin bir farkındalık yaratmasına eşlik ettik. Şile'de çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak, çöp kirliliğini yenmek ve yaşanabilir yarınlar için çok çalışmaktayız. Şile Belediyesi her birimiyle temizlik konusunda üstümüze düşeni fazlasını yapıyor ve de biz sıfır atık hedefiyle sürekli çalışan, gayret sarf eden bir belediyeyiz. Bugünkü etkinliğimizin de temizlik konusunda kalıcı bir farkındalık oluşturmasını istiyoruz."