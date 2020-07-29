Şile'de Türk bayrağını yerden kaldıran kişi konuştu - Son Dakika

ŞİLE'de, bir kişinin saldırısı sonucu atılan Türk bayrağını yerden kaldırıp katladıktan sonra yüksek bir yere koyan zabıta memuru Doğancan Karşıyaka'ya bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Karşıyaka, o anları anlatırken, "Vatani görevimiz olan şanlı Türk bayrağını kaldırdım" dedi.

Üsküdar Caddesi üzerindeki iş yerinin kapısında asılı duran Türk bayrağı, pazar günü bir kişinin saldırısına uğrayarak yere atıldı. Saldırganın ayrılmasının ardından oradan geçen zabıta memuru Doğancan Karşıyaka, yerde gördüğü bayrağı alarak katlayıp yüksek bir yere koydu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan T.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLARI ANLATTI

Zabıta Memuru Doğancan Karşıyaka, o anları anlatırken, "O gece arkadaşlarla bir mekanda oturduk. Oradan kalktıktan sonra tesadüfen bayrağın yerde olduğunu gördüm. Vatani görevimiz olan şanlı Türk bayrağını kaldırdım. Yüksek yere, işletmenin üzerine bıraktım. Ondan sonra evime doğru devam ettim. Olay anının tam olarak görmedim. Çıktığımda sadece bayrağın yerde olduğunu gördüm. O kişileri görmedim. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, bayrağımızın yere düşmesini asla müsaade etmeyiz." dedi.

Şile Belediye Meydanı'nda toplanan bir grup olayı protesto etti. İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar daha sonra "Bayrak İnmez Vatan Bölünmez" sloganları attı. Burada bir konuşma yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı "Üsküdar Caddesi üzerinde ne yazık ki Ayyıldızlı bayrağımıza karşı bir eylem gerçekleşti. Emniyet yetkilileri kısa zaman içerisinde şahsı gözaltına aldılar ve tutuklandı." dedi.