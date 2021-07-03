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Şile'de yağmur; dereler taştı, mahalle sular altında kaldı-3 - Son Dakika

Şile'de yağmur; dereler taştı, mahalle sular altında kaldı-3

03.07.2021 16:38
Şile'de yağmur; dereler taştı, mahalle sular altında kaldı-3, System.String[]

Ali Kerem BENGİ / ŞİLE'de yağmur sonrası dereler taştı.

Ali Kerem BENGİ/ ŞİLE'de yağmur sonrası dereler taştı. Çavuş Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Şile Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, taştı. Sel suları evlerde su baskınına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evlerinde mahsur kalan bazı kişileri kurtardı. Bir sokak köpeğinin ise suların içinde durduğu görüntülendi. Su tahliye çalışmaları devam ediyor.

"HER TARAFTA HASAR VAR"

Evinin bahçesini su basan Kemal Şahin, "Yağmur yağdı, dere taştı. Villalar mahvoldu. Yüz tane villa aynı bu durumda. İstediğiniz caddeye gidin bakın. Derenin önü herhalde kapalı. Dere taşıyor, yardım gelen bir yer yok. Bak bahçe gözükmüyor, millet perişan. İtfaiye geliyor fakat itfaiyenin yapacağı bir şey yok. Derenin ıslah edilmesi lazım. Her tarafta hasar var." dedi.

"EN AZ YÜZ EV ZARAR GÖRDÜ"Evinin önündeki sel suyunu kovayla boşaltmaya çalışan Cemal Kapkaç, "10 sefer 20 sefer derenin temizlenmesi için belediyeye telefon ettim. Köprünün ağzındakileri pislikleri gelip aldılar ama öbür taraf dolu. Dünyanın pisliği yayıldı oraya. Tahminen en az yüz tane ev zarar gördü." diye konuştu.

"LÜTFEN BU KANALI ISLAH ETSİNLER"Evinin arkasındaki malzeme deposunu açamadığını söyleyen Rıza Yaşaroğlu, "Sabah 04.00'te başladı yağmur. Saat 10.00'a doğru su basmaya başladı. Doğal afetlere karşı yapılabilecek bir şey yok ama aşağıda bir kanal var, eğer bu kanal ıslah edilmiş olsaydı hiçbir sıkıntı yaşamamış olurduk. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu kanalı ıslah etsinler. Islah edilmedikçe hem koku oluyor hem de burası bataklık, gelen su taşıyor. Evimizde bir hasar yok sadece arkadaki malzeme deposu su doldu. İçeride çamaşır makinesi, derin dondurucu, ufak tefek elektronik araçlar vardı. Onlar tamamen çöplük oldu." dedi. Evine su basmaması için önlem alan bir kişi, "Bazı aşağıdaki dereye yakın evlerin bahçeleri sular içinde kaldı. Biz de suların içeri girmemesi için kapının önüne set yaptık. Bu derenin bir an önce ıslah edilmesini istiyoruz yetkililerden." diye konuştu.


Anadolu Yakası, İtfaiye, Şile, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şile'de yağmur; dereler taştı, mahalle sular altında kaldı-3 - Son Dakika


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