Yangın Şile'deki fabrikada büyük hasara neden oldu - Son Dakika

Yangın Şile'deki fabrikada büyük hasara neden oldu

İSTANBUL - Şile'de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın, çok sayıda itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Büyük maddi hasara neden olan yangının fabrikada bıraktığı tahribat fabrika içerisinden ve havadan görüntülendi.

Şile'de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın çok sayıda itfaiyenin ve yangın söndürme helikopterinin müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının fabrika büyük maddi hasara neden olduğu gözlendi. Büyük maddi kaybın oluştuğu fabrikanın içi adeta tamamen küle döndü. Yanan fabrikanın kül olduğu, iş makinaları ve malzemelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangının fabrikada bıraktığı tahribat fabrika içerisinden ve havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.