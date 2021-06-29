ŞİLE'DE YENİDEN MAVİ BAYRAK HEYECANI - Son Dakika

ŞİLE Belediye Başkanlığı'nın girişimleri sonucunda ilgili kurumların yaptığı incelemeler sonucunda 2021 yılı yaz sezonunda Şile Uzunkum Plajı Mavi Bayrak almaya bir kez daha hak kazandı. Çevre güvenliği, temizlik, ulaşım, sağlık ve alt yapı hizmetleri baz alınarak verilen ödül bu yıl, Uzunkum Plajı'nda yeniden dalgalanmaya başladı.

Uzunkum Plajı'nda düzenlenen törene Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve Garnizon Komutanı Hava Albay Hazel Yılmaz'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası da etkinlikte mini konser verdi. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı yaptığı konuşmasında "Çevre güvenliği, temizlik, ulaşım, sağlık ve alt yapı hizmetleri baz alınarak verilen Mavi Bayrak, İstanbul'da sadece Şile'deki Uzunkum Plajı'nda bulunuyor" dedi. Mavi Bayraklı plajlarının sayısının ve çevre bilincinin artırılması için çalışmalara hız verildiğini belirten Başkan Ocaklı, Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası olarak da adlandırılan müsilaja da değindi.

"GELECEK NESİLLERİMİZE GÜZEL BİR DOĞA BIRAKMALIYIZ"Ocaklı, "Bu sezon Şile'nin çok yoğun bir sezon yaşayacağını ümit ediyoruz. Ancak gelecek nesillerimize güzel bir doğa bırakmalıyız. Bu sahillerimiz bizim en büyük zenginliğimiz. Dolayısıyla bunları korumak zorundayız. Bu yıl plajlarımızı koronavirüs tedbirlerine göre düzenliyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları önceliğimiz olacak. Bakanlığımızın açıklamalarına göre hareket etmeye devam edeceğiz. Ancak burada en büyük görev vatandaşlarımıza düşüyor. Böylesine temiz plajlarımızı nasıl buluyorsak ayrıldığımızda herkes sadece beş dakika çöplerini toplayıp, belirlenen alanlara bıraktıklarında bir sonraki gelişlerinde temiz sahilde denize girerler. Tabi bu sadece plajlarımızda değil orman alanlarımızda, derelerimizde her yerde çevremizi nasıl buluyorsak öyle bırakalım" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 2021 Mavi Bayrağı katılımcılar tarafından göndere çekildi ve Uzunkum Plajı'nda dalgalanmaya başladı.

- İstanbul