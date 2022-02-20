Şile'de zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika

Şile'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şile Otoyolu Nişantepe mevkisinde Ümraniye istikametine giden 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada Meryem ve Fatma Çalışkan yaralandı, 34 CZZ 631 plakalı araçta yangın çıktı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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