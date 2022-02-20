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Şile'de zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika

Şile'de zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

20.02.2022 20:08
Şile'de zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Şile'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şile'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şile Otoyolu Nişantepe mevkisinde Ümraniye istikametine giden 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada Meryem ve Fatma Çalışkan yaralandı, 34 CZZ 631 plakalı araçta yangın çıktı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Şile'de zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı
Şile'de zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı
Şile'de zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

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Ümraniye, Yangın, Kaza, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şile'de zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika


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