Şile'deki Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi

Şile
'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Şile'nin Karaburun
mevkisinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturmasının ardından kurtarılan Comoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisinin 16 mürettebatının kişisel eşyaları da karaya çıkarıldı.
Araca yüklenen eşyalar, mürettebatın kaldığı otele gönderildi.
Gemiyi kurtarma çalışmaları ise hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.
Şiddetli fırtına nedeniyle dün Riva
Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları bölgeye sevk edilmiş, demir atarak sürüklenmesi durdurulan gemi karaya oturmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle 16 mürettebatı kurtarmıştı.