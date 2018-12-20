Son Dakika Haberleri: Şile'deki Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi

Şile'deki Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi

1 saat önce

Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Şile'deki Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi, System.String[]
Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Şile'nin Karaburun mevkisinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturmasının ardından kurtarılan Comoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisinin 16 mürettebatının kişisel eşyaları da karaya çıkarıldı.

Araca yüklenen eşyalar, mürettebatın kaldığı otele gönderildi.

Gemiyi kurtarma çalışmaları ise hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

Şiddetli fırtına nedeniyle dün Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları bölgeye sevk edilmiş, demir atarak sürüklenmesi durdurulan gemi karaya oturmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle 16 mürettebatı kurtarmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:34 Kaynak: AA

Karaburun, Şile, Güncel
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