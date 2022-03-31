Şile'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Şile'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

31.03.2022 13:05
Şile'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

İstanbul Şile'de otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

İstanbul Şile'de otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

Şile Otobanı Kızılcaköy yol ayrımında İstanbul istikametinde seyir halindeki Y.A. yönetimindeki 34 JLE 67 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada sürücünün yanında bulunan ve yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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