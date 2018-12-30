Son Dakika Haberleri: Şile'den Kurtalan'a Uzanan Kardeşlik Köprüsü

Şile'den Kurtalan'a Uzanan Kardeşlik Köprüsü

1 saat önce

Şile 75.Yıl Ortaokulu öğrencileri, Kurtalan Tosunbağı İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine yardım ellerini uzattı.

Şile'den Kurtalan'a Uzanan Kardeşlik Köprüsü, System.String[]
Şile 75.Yıl Ortaokulu öğrencileri, Kurtalan Tosunbağı İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine yardım ellerini uzattı.

Kurtalan Tosunbağı İlkokulu rehber öğretmeni Fikret Uyanık, Şile ve Kurtalanlı çocuklar arasında gönül köprüsü kurduklarını belirterek, Şile'deki öğrencilerin gönderdiği kırtasiye malzemesi ve oyuncakların kendilerine ulaştığını söyledi.

Şile 75.Yıl Ortaokulu rehber öğretmeni Recep Yurduseven ise öğrencilerin bu davranışının yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:22 Kaynak: AA

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