Şile dönüşü kapasitesinin 3 katı dolan otobüsteki fazla yolcuları polis indirdi - Son Dakika

Şile dönüşü kapasitesinin 3 katı dolan otobüsteki fazla yolcuları polis indirdi

TATİLCİLERİN akşam saatlerindeki Şile dönüşünde, belediye otobüsü bir anda yaklaşık 3 kat doldu.

Şile dönüşü kapasitesinin 3 katı dolan otobüsteki fazla yolcuları polis indirdi, System.String[]
TATİLCİLERİN akşam saatlerindeki Şile dönüşünde, belediye otobüsü bir anda yaklaşık 3 kat doldu. Fazla yolcuyla hareket etmeyeceğini söyleyen otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Durağa gelen polis ekibinin uyarılarıyla yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile'ye akın etti. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu. Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu. Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu. Haber verilmesi üzerine  olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.  Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün koronavirüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de sözkonusu olduğu  uyarılarında bulundular.  Polisler, buradaki yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söylediler. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.


- İstanbul
İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 10:45

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şile dönüşü kapasitesinin 3 katı dolan otobüsteki fazla yolcuları polis indirdi - Son Dakika
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