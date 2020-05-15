ŞİLE GİRİŞİNDE JANDARMA DENETİM YAPTI - Son Dakika

ŞİLE GİRİŞİNDE JANDARMA DENETİM YAPTI
Jandarma ekipleri, uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Şile'de kurdukları denetim noktasında denetim gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Şile'de kurdukları denetim noktasında denetim gerçekleştirdi. Jandarma, araçlarda bulununan 65 yaş ve üstü kişiler ile 20 yaş ve altı kişilere 3 bin 180 lira para cezası uyguladı.Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şile'nin giriş noktasına kurdukları denetim noktasında hem karadan, hem de havadan drone ile denetim gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağının başlamasına kısa bir süre kala yapılan denetimlerde araçlarda bulunan 65 yaş ve üstü kişiler ile 20 yaş ve altı kişilere 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskesiz olan kişiler de jandarma ekiplerince uyarıldı. Denetimlerde jandarma trafik ekipleri de araçlarda kontrollerini gerçekleştirdi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:42 Kaynak: DHA
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