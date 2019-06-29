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Şile iki katlı bina çöktü

59 dakika önce

Şile iki katlı bina çöktüİSTANBUL - İstanbul Şile'de iki katlı boş ahşap bir bina çöktü.

Şile iki katlı bina çöktü
İSTANBUL - İstanbul Şile'de iki katlı boş ahşap bir bina çöktü. Binanın boş olması büyük bir faciayı önledi.
Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Şile ilçesi Çavuş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine gelen polis ekipleri çöken bina etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, bir ambulans da olay yerinde tedbir amaçlı bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı detaylı çalışma sonucu binanın boş olduğu belirlendi.
Çöken metruk binanın yanında bulunan apartmanın birinci katında bulunan dairenin balkonunda da maddi hasar oluştu. El fenerleri ve itfaiye araçlarının ışıkları ile aydınlatılan enkazda ekiplerin çalışması bir buçuk saati aşkın bir süre devam etti.
Çöken binaya yakın bir binada yaşayan vatandaş, "Bina bir anda çöktü, Allah'tan orada kimse yoktu, boştu can kaybı yok. Burada da bir bina var çökme tehlikesi var, belediye önlem aldı ama can güvenliğimiz yok şu an" dedi.
Şile iki katlı bina çöktü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
İstanbul, Şile, 3. Sayfa
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