Şile Kaymakamlığından ilçedeki kamp organizasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Şile Kaymakamlığı, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak kamp yaptığı belirlenen 112 kişiye 75 bin 908 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şile Doğancılı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından kamp organizasyonu düzenlendiği tespit edildiği belirtildi.

Kamp organizasyonun düzenleneceği bilgisinin alınması üzerine 24 Eylül günü saat 18.30 sıralarında işletme sahibi ile görüşüldüğü ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında ve işletme ruhsatının bulunmaması sebebiyle organizasyonu gerçekleştiremeyeceği hususlarının izah edildiği aktarıldı.

Kamp yapacak şahısların bireysel olarak 25 Eylül gününden itibaren işletmeye gelmeye başlamaları üzerine gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kamp yapacak şahısların işletmeyi kullanmalarına müsaade edilmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamp yapacak şahısların işletme içerisine alınmaması sebebiyle bireysel olarak kamp alanının kuzeyinde bulunan hazine arazisine yerleştikleri görülmüştür. Bunun üzerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamp yapmaya gelen şahıslar üzerinde yapılan denetimlerde; 34 kişiye maske takma kuralına uymamaktan toplamda 30 bin 600 TL, 49 kişiye emre aykırı davranıştan (müzik dinlemek) toplamda 19 bin 208 TL, 29 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 26 bin 100 TL, genel toplamda 112 kişiye 75 bin 908 TL idari yaptırım kesilmiştir.

Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından 13 adet araç trafikten men edilmiş, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılmış, 37 kişiye diğer trafik suçlarından toplamda 34 bin 415 TL idari para cezası

uygulanmıştır. İşletmenin ruhsatının bulunmaması sebebiyle Şile Belediyesi zabıta ekipleri ile irtibata geçilerek iş yeri mühürlenerek kapatılmıştır. Yaklaşık 300 kişiden oluşan şahıslar, yapılan denetimler sonrasında ilçemizden ayrılmışlardır."