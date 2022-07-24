Şile Kaymakamlığından konser iptali iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Şile Kaymakamlığından konser iptali iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

24.07.2022 14:40
Şile Kaymakamlığından konser iptali iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Şile Kaymakamlığı, ilçede düzenlenecek konsere ilişkin verilen bir iznin iptali ve yasaklama gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Şile Kaymakamlığı, ilçede düzenlenecek konsere ilişkin verilen bir iznin iptali ve yasaklama gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Şile'de düzenlenecek konser Kaymakamlık tarafından iptal edildi." şeklindeki asılsız haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Meşrutiyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz'da canlı müzik konseri düzenlemek için 22 Temmuz'da Kaymakamlığa verilen dilekçeyle izin talebinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı gün yapılan incelemede, konser düzenlemek isteyen işletmenin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ana faaliyet konusunun büfe işletmeciliği olduğu, canlı müzik izin belgesi bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine, eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiştir. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kaymakamlık, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile Kaymakamlığından konser iptali iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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