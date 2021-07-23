Şile'nin korkunç dalgaları mezarı oldu! 18 yaşındaki Bedirhan'ın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Şile Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda dün sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kayıp kişilerden 1'i sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

18 YAŞINDAKİ BEDİRHAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dünden beri devam eden arama çalışmalarının ardından 18 yaşlarındaki Bedirhan Menge'nin de cansız bedenine ulaşıldı. Menge'nin cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Denizde kaybolan Ömer Hadi Can'ı ise arama çalışmaları sürüyor.

ÖMER DAHİ CAN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan sabahın ilk ışıklarından beri devam eden arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri katıldı. Aramalara sahil güvenlik ekipleri havadan destek verdi. Çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Yakınları denizde kaybolanlar, zaman zaman dürbün ile denizi taramaya devam etti. Denizde kaybolan Ömer Hadi Can'ı ise arama çalışmaları sürüyor.