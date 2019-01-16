Son Dakika Haberleri: Şile'nin Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı

Şile'nin Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı

1 saat önce

ŞİLE'de, tek katlı evde bacadan çıktığı belirlenen yangın çıktı.

Şile'nin Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı, System.String[]
ŞİLE'de, tek katlı evde bacadan çıktığı belirlenen yangın çıktı.

Yangın, Ubeyli Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde öğlen saatlerinde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yakınındaki ağaçlık alana sıçramasını önledi. 

Rahim Çakır'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evdeki yangının bacadan çıktığı belirlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:43 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:13:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile'nin Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]