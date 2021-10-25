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Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada - Son Dakika

Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada

25.10.2021 10:59

Şile otobanında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa hızla gelen araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaş, seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar bir aracın güvenlik kameralarına kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Şile otobanında meydana gelen olayda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaş yolun diğer şeridinde seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı bir başka aracın güvenlik kameralarına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa bir aracın çarpmasının ardından vatandaşın yola savrulması ve diğer şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada - Son Dakika
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