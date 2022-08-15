Çekmeköy'de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Çekmeköy'de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

15.08.2022 12:38
Çekmeköy'de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Şile Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Şile Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ıslak zemin nedeniyle 2 araç kaza yaptı. Seyir halinde olan diğer 7 araç ise kaza yapan araçlara çarptı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı. Polis tek şeritten trafiği kontrollü şekilde verdi. Öte yandan, kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Kazaya karışan Hakan Eren, "Sabah saatlerinde kendi şeridimizden gelirken, araç yolun ortasında durmuş bu yüzden zincirleme kaza olmuş. Bizde o zincirleme kazanın içerisine birden daldık. Yaralılar vardı kanlar içinde. Ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırdı. Yağmur da çok yağıyordu" dedi. - İSTANBUL

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Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı Ümraniye'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Ümraniye'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Ümraniye, Tragger, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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