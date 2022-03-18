Şile Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Şile Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

18.03.2022 17:14

Şile Otoyolu Tantavi Tüneli girişinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Şile Otoyolu Tantavi Tüneli girişinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömür Burçalı idaresindeki 34 RH 7326 plakalı kamyonet, Üsküdar istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Burçalı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken her iki yönde de yoğunluk oluştu.

Şile Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Şile Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Şile Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Üsküdar, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şile Otoyolu'nda devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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