Son Dakika Haberleri: ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ(1)
Son Dakika Güncel Haber

ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ(1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Şile Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ(1), System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Şile Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
----------
-Ekiplerin çalışması
-Kaza yerinden detay
-Genel ve detay


Şile, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletli maganda tehlikeli gösterisini sosyal medyada yayınladı Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 04:02:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ(1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]