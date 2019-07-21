Son Dakika Haberleri: Şile Otoyolu'nda kaza: 2 ölü(1)
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Şile Otoyolu'nda kaza: 2 ölü(1)

52 dakika önce

ŞİLE Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Şile Otoyolu'nda kaza: 2 ölü(1), System.String[]
ŞİLE Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.


- İstanbul
Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:10 Kaynak: DHA
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