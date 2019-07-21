Şile Otoyolu'nda kaza: 2 ölü(1)
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ŞİLE Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:10 Kaynak: DHA
ŞİLE Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile
istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
- İstanbul
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