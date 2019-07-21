ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ
56 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAŞile Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:06 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA Şile
Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size