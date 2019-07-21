Son Dakika Haberleri: ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ
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ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ

56 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAŞile Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Şile Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ
Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:06 Kaynak: DHA
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