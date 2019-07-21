Son Dakika Haberleri: ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son Dakika Güncel Haber

ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

51 dakika önce

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAŞile Otoyolu'ndaki kazada iki kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı.

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Şile Otoyolu'ndaki kazada iki kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı.
İddiaya göre, Çekmeköy istikametinde ilerleyen 34 BD 1730 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek 34 FL 0813 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucu 34 FL 0813 plakalı kamyonetin içerisindeki iki kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralanan 3 kişiye ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken bir kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ve Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaklaşık bir saat çalışma yaptı.
Ekiplerin incelemelerin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Serhat Ak ve Sefa Üdül cenazeleri ambulansla Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Kaza da yara almadan kurtulan ismi henüz öğrenilmeyen sürücü gözaltına alınarak Alemdağı Polis Merkezine götürüldü. Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Jandarma ve Polis kaza ilgili soruşturması sürüyor.
ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Polis, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size Uçakta bulunan cenin polisi harekete geçirdi! Çok yönlü soruşturma başlatıldı Otel balkonunda yardım çığlığı! Taksim'deki otelin balkonuna çıkan kadını polis kurtardı Maçka Parkı'nda genç kıza dehşeti yaşatan 3 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 05:28:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]