Şile Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL, DHA ŞİLE Otoyolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de öndeki ticari taksiye çarptı. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Çekmeköy istikameti bir süre trafiğe kapanırken 2 kişi yaralandı.

"MAKAS ATIYORDU" İDDİASI

Olay saat 00: 20 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy istikameti Tantavi Tüneli çıkışında meydana geldi. İddiaya göre daha önceden meydana gelen trafik kazasını fark eden 34 THA 72 plakalı taksi sürücüsü Ali Cansız yavaşladı. Onu fark eden 34 VS 1703 plakalı otomobil sürücüsü yavaşladığı sırada arkasından makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 TK 4764 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Hacıoğlu duramayarak 34 VS 1703 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil Ali Cansız'ın taksisine çarparken araçta bulunan iki kişi yaralandı.

2 YARALI