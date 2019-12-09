Son Dakika Haberleri: Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

İstanbul'da, Şile Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

İstanbul'da, Şile Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Altunizade'den Çekmeköy istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VS 1703 plakalı otomobil, Şile Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde, aynı istikamette seyreden ve yolda daha önce meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle yavaşlayan ticari taksiye arkadan çarptı. O sırada Serdar Hacıoğlu idaresindeki 34 TK 4764 plakalı otomobil de 34 VS 1703 plakalı otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 34 VS 1703 plakalı otomobilde bulunan ancak kimlikleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İstanbul, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şile otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
AK Parti'de 9 il, 40 ilçe başkanı görevi bıraktı Mobil tandır, Batman tanıtım fuarına damga vurdu Profesör Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 11:15:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]