Şile otoyolunda feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Şile otoyolunda feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

13.04.2022 00:58
Şile otoyolunda feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Çekmeköy Şile otoyolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Çekmeköy Şile otoyolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çekmeköy Şile Otoyolu Sancaktepe istikametinde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy mevkii Şile Otoyolunda seyir halinde olan 77 AAJ 519 plakalı içerisinde 3 kişinin bulunduğu Cıtroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otoyolda bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere şiddetli şekilde çarpan otomobil yola savruldu. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Otoyolda seyir halinde olan diğer sürücülerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda trafiğin kontrolünü sağlarken, sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinde bulunan yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kazazedeler hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

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Sancaktepe, Otomobil, Kaza, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şile otoyolunda feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şile otoyolunda feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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