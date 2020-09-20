Şile otoyolunda hafriyat yüklü kamyon yan yattı - Son Dakika

Şile otoyolunda hafriyat yüklü kamyon yan yattı

Ömerli'den Ataşehir'e kum taşıdığı belirlenen hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Çekmeköy, Şile Otoyolunda yan yattı.

Ömerli'den Ataşehir'e kum taşıdığı belirlenen hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Çekmeköy, Şile Otoyolunda yan yattı. Kum yüklü dorse yan yatıp çekiciden ayrıldıktan sonra 150 metreye yakın sürüklendi. Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak çıkartılan 22 yaşındaki sürücü kaza yerine gelen ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KORKUNÇ TRAFİK KAZASINDA HURDAYA DÖNEN KAMYONDAN SAĞ ÇIKTI

Şile Otoyolu, Çekmeköy mevkinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Ömerli'den Ataşehir'e kum taşıyan 34 KM 3427 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yan yattı. Kazanın şiddetiyle çekicisi ve dorsesi ayrılan kamyonun sürücüsü 22 yaşındaki Furkan Can, sürücü kabininden itfaiye ekibinin kısa süreli çalışması sonucu çıkartılabildi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan genç sürücü daha sonra Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Şile Otoyolu ise yan yatan kamyon ve yola dökülen kum dolayısıyla yaklaşık bir saat çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yol temizlik ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yola dökülen mazot da kumlanarak olası bir ikinci kazanın önüne geçildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KAZA NOKTASINDA UZUN SÜRE ÇALIŞMA YAPTI

Kaza sonrası litrelerce mazotun yaklaşık 200 metrelik bir alana yayılması sonucu olası bir ikinci kazanın önüne geçmek için yol temizlik ekipleri kumlama çalışması yaparken yan yatan hafriyat kamyonunun dört bir noktasında itfaiye ekipleri inceleme çalışması yaptı. Hurdaya dönen hafriyat kamyonundan sağ çıkan sürücü herkese derin bir nefes aldırdı.

(İHA)

Şile otoyolunda hafriyat yüklü kamyon yan yattı

Ataşehir, Çekmeköy, Ömerli, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şile otoyolunda hafriyat yüklü kamyon yan yattı - Son Dakika

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