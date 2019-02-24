Son Dakika Haberleri: Şile Otoyolunda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şile Otoyolunda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Şile yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şile Otoyolunda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Şile yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza Şile yolu Taşdelen mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kırmızı araç ters yöne girerek, karşı yönden gelen 34 ZT 4755 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada araçlarda bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden S.A.'nın cenazesi ise adli tıpa gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Taşdelen, Şile, 3. Sayfa
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