Şile otoyolunda tırın damperi üst geçide takıldı, vatandaşlar film izler gibi izledi - Son Dakika
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Şile otoyolunda tırın damperi üst geçide takıldı, vatandaşlar film izler gibi izledi

07.07.2022 01:14

Şile otoyolunda tırın damperi üst geçide takıldı, vatandaşlar film izler gibi izledi Çekmeköy Şile Otoyolunda seyir halindeki hafriyat malzemesi taşıyan tırın açık kalan damperi üst geçide çarparak asılı kaldı.

Şile otoyolunda tırın damperi üst geçide takıldı, vatandaşlar film izler gibi izledi

İSTANBUL - Çekmeköy Şile Otoyolunda seyir halindeki hafriyat malzemesi taşıyan tırın açık kalan damperi üst geçide çarparak asılı kaldı. Damper üst geçide asılı kalırken, tırın kupası 100 metre ileriye gitti. Kazayı gören vatandaşlar sokağa dökülerek film izler gibi üst geçide asılı kalan damperi izledi.

Kaza, Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FK 917 plakalı Uğur Kır yönetimindeki Ford marka hafriyat kamyonunun damperi seyir halindeyken açıldı. Açılan damper otoyolda bulunan üst geçide çarptı. Damper çarpmanın etkisiyle üst geçitte asılı kalırken, tırın kupası 100 metre ileriye gitti. Kazada kimse yara almazken otoyol trafiği tek şeride düşürülerek trafik akışı sağlandı. Kazayı gören vatandaşlar ise sokağa dökülerek kazayı film izler gibi seyretti. Olay yerine gelen kurtarma aracı, tırın üst geçitte asılı kalan damperini asılı kaldığı yerden indirdi. Kaza sebebiyle Şile otoyolu Çekmeköy mevkiinde her iki istikamette de trafik oluştu.

Vatandaşlar çimlere oturdu film izler gibi kazayı izledi

Otoyolda gerçekleşen kaza sonrası damperin üst geçide çarpma sesini duyan vatandaşlar olay yerine akın etti. Vatandaşlar, tırın üst geçitte asılı kalan damperini saatlerce izledi izledi.

Kazayı görev vatandaş Özkan Kaya, "Ben köpek gezdiriyordum yüksek bir ses geldi. Ben koştum damperi açık gördüm. Vurduktan sonra damper ileriye gitmiş. Olay anında yanımda köpek olduğu için zaten yaklaşamadım. Allah'tan arkada araç yoktu, bir araca sadece taşlar düştü. Can kaybı ve yaralanma olmadı." dedi

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ÇEKMEKÖY'DE DAMPERİ AÇILAN TIR ÜST GEÇİDE ÇARPTI ÇEKMEKÖY'DE DAMPERİ AÇILAN TIR ÜST GEÇİDE ÇARPTI İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile otoyolunda tırın damperi üst geçide takıldı, vatandaşlar film izler gibi izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile otoyolunda tırın damperi üst geçide takıldı, vatandaşlar film izler gibi izledi - Son Dakika
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