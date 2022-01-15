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Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

15.01.2022 21:11

Son dakika haberi... ŞİLE, Otoyolu Çamlık mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, iki araca çarparak takla attı.

ŞİLE, Otoyolu Çamlık mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, iki araca çarparak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Şile Otoyolu Çamlık mevkii, Ümraniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli ve makas atarak ilerlediği iddia edilen Muhammet Seyit Ağca idaresindeki 34 KY 5523 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Özge Timur idaresindeki 34 LSU 43 otomobile ve başka bir araca daha çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet Seyit Ağca'nın kullandığı otomobil bariyerle çarpıp takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü ve diğer otomobilin sürücüsü Özge Timur yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazanın görgü tanıkları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
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Ümraniye, Otomobil, Kaza, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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