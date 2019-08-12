Son Dakika Haberleri: Şile Plajı'ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
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Şile Plajı'ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

17 dakika önce

Şile Plajı'ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi Şile'de dev dalgalar arasında denize girdilerİSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren binlerce vatandaş bayramın ikinci gününde Şile'deki plaja akın etti.

Şile Plajı'ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Şile'de dev dalgalar arasında denize girdiler
İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren binlerce vatandaş bayramın ikinci gününde Şile'deki plaja akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen binlerce vatandaşın Şile Plajı'nda oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren binlerce vatandaş Şile'de denize girerek serinledi. Şile'deki bayram yoğunluğu havadan görüntülenirken tatilcilerin dev dalgalar arasında denize girmesi dikkat çekti. Plajdaki tatilcilerin bazıları suyun soğuk olması sebebiyle kumsalda güneşlenirken bazılar ise dev dalgalar arasında denize girmeyi tercih etti. Cankurtaran ekipleri vatandaşları denizde fazla açılmamaları konusunda uyardı.
Maltepe'den denize girmek için gelen Ercan Özer, "Çok kalabalık ve çok soğuk. Bugün aşırı soğuk denize giremiyoruz hatta. Ama iyi kafa dinliyoruz. Maltepe'den geliyoruz. Biraz tatil yapalım. Dışarıya çıkamadık. İstanbul'da değerlendirelim dedik" ifadelerini kullandı.
Erdal Ünger ise, "Şuan biraz soğuk gibi biz giriyoruz ama çocuklar giremiyor denize. Tatili de böyle değerlendirelim diyoruz" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
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