Haftanın ilk iş günü olmasına rağmen Şile'deki Ayazma Plajı vatandaşlarla doldu taştı.
Haftanın ilk iş günü olmasına rağmen Şile'deki Ayazma Plajı vatandaşlarla doldu taştı. Yoğunluk havadan da görüntülendi.
Haftanın ilk iş gününde Şile plajlarındaki kalabalık dikkat çekti. Havaların da ısınmasıyla birlikte Ayazma Plajı'nda adeta hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Denize giren ve güneşlenen vatandaşların ise sosyal mesafe ile maske kuralına uymadığı görüldü.
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30.06.2020 19:16:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şile plajları pazartesi bile yoğun - Son Dakika