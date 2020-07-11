ŞİLE PLAJLARINDA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU 2 - Son Dakika

ŞİLE PLAJLARINDA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU 2

İstanbul'da hafta sonu akına uğrayan Şile plajlarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da hafta sonu akına uğrayan Şile plajlarında yoğunluk yaşanıyor.

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Güneşlenen çoğu vatandaşın açık alanda maske takma zorunluluğuna uymadığı görülürken, sosyal mesafe kuralları da plajlarda büyük ölçüde hiçe sayılıyor.

Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) -

İstanbulluların hafta sonu akın ettiği Şile plajlarında yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte çok sayıda İstanbullu Şile'ye akın etti. Havanın da sıcak olmasıyla birlikte Şile plajlarını dolduran vatandaşlar denize girip, şezlonglarda güneşlendi. Açık ve toplu alanlarda maske takma zorunluluğuna uyulmadığı görülürken, şezlonglarda güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Şile Ayazma plajında yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

"MASKEMİZ YOK AMA GÖZLÜĞÜMÜZ VE ŞAPKAMIZ VAR"

Arkadaşlarıyla birlikte Şile'ye gelen Alkan Uçkar, "Su harika, insanlar nezih. Koronavirüsten korkumuz var ama yapacak bir şey yok. Tedbir amaçlı maskemiz yok ama gözlüğümüz ve şapkamız var. Denizde böyle yüzüyoruz. Bunlar koronavirüsten korumuyor ama takdiri ilahi Allah'ındır. Koronavirüs olmasak iyi olur ama yapacak bir şey yok yani. Sonuç itibarıyla geldik. Çocuklarımız denize girelim diye ısrarcı oldu. İnşallah ciddi anlamda bir vaka ile karşı karşıya kalmayız" şeklinde konuştu.

"SOSYAL MESAFEYE UYULMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Ailesiyle plaja gelen Özkan Küçük, "Biraz koronavirüsten dolayı insanlarımız bunalmıştı. Birazcık da tatil ihtiyacımız var. Tabii sosyal mesafe noktasında sıkıntılarımız var. Sosyal mesafeye uyulmadığını görüyoruz. Normalde deniz dışında maske takmam lazım ama biraz riayet etmediğimiz oluyor. Endişelerimiz vardı ama zamanla biraz azaldı. Bu vaka sayılarının düşmesi, vefat edenlerin sayısının azalması herhalde bizi biraz rahatlattı. Bu açıdan kendimize özeleştiri yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, İstanbul, Şile, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİLE PLAJLARINDA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU 2 - Son Dakika
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