Şile plajlarında maske ve sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

Şile plajlarında maske ve sosyal mesafe denetimi

Şile Kaymakamlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçedeki plajlarda denetim yapıldı.

Şile Kaymakamlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçedeki plajlarda denetim yapıldı.

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Şile Kaymakamı İbrahim Karaboran ve Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, Sağlık Bakanlığının belirlediği maske, mesafe ve hijyen kuralları kontrol edildi.

Plajlarda uyulması gereken 14 kuralın yazılı olduğu panoların da kontrol edildiği denetimde, vatandaşlara tedbirlere uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Şile Kaymakamı İbrahim Karaboran, AA muhabirine, denetlemelerin vatandaşların sağlığı için yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın genelgelerine, İl Pandemi Kurulunun almış olduğu kararlara azami riayeti denetliyoruz. Vatandaşlarımızdan kurallara, mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda hassasiyet istiyoruz. Bütün ekiplerimiz iş birliği içerisinde, jandarma bölgesinde jandarmamız, diğer bölgelerde polisimiz, belediyemiz, zabıta teşkilatımız, sağlık ekiplerimiz özellikle hafta sonları dikkatli bir çalışma yürütüyor. Zabıta ve cankurtaranlarımız sahillerde sık sık uyarılarda bulunuyor. Umarım bu salgın nihayete erer."

"Önceki yıllarda 130 ton çöp toplarken, bu sene 250 tonları buldu"

İstanbul'da mavi bayraklı tek plajlarının Şile'de olduğuna değinen Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da "Hayatın normale dönüş aşamasıyla beraber özellikle Şile gibi Anadolu Yakası'nda bu tarz bölgeleri, vatandaşlarımız tercih etmeye başladı. Biz de tedbirlerimizi aldık. Kaymakamımızın başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşların müdürleriyle belediyemiz istişare halinde süreci sürekli takip ettiler. Bu konuda gerekli hassasiyetleri fazlasıyla gösterdiler." diye konuştu.

Şile'ye gelen vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Ocaklı, şöyle konuştu:

"Özellikle cumartesi ve pazar günleri 1 milyonu aşan bir nüfus yoğunluğuyla karşı karşıyayız. Elbette kolay değil, sosyal mesafe dikkate alınacak şekilde insanları burada ağırlamak kolay olmuyor. Sosyal mesafenin, hijyen kurallarının önemini ve özellikle temastan kaçınılması konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. İnsanları, Şile'deki güzellikleri görmek için davet ediyoruz. Denizinden, kumundan, ormanından istifade etmek herkesin hakkı. Özellikle istirham ettiğimiz bir konu var; burayı nasıl bulmak istiyorlarsa öyle bıraksınlar. Buradan giderken cuma, cumartesi ve pazardan sonra oldukça büyük bir çöp yığınıyla karşılaşıyoruz. Bundan önceki yıllarda en üst düzeyde 130 ton çöp toplarken, bu sene 250 tonları buldu. Çöpten dahi buradaki yoğunluğu anlayabiliriz. Vatandaşlarımızdan bu konuda biraz daha hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz."

İlhan Ocaklı, Zabıta, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şile plajlarında maske ve sosyal mesafe denetimi - Son Dakika
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