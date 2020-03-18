Şile sahili ve sokakları boş kaldı - Son Dakika
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Şile sahili ve sokakları boş kaldı

6 saat önce

İstanbul'un tatil merkezlerinden biri olan Şile sokakları ve sahili de koronavirüs önlemleriyle boş kaldı.

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İstanbul'un tatil merkezlerinden biri olan Şile sokakları ve sahili de koronavirüs önlemleriyle  boş kaldı.

Şile sahilinde bulunan restoranlar ve kafeler kapalı. Ancak sahildeki balık ekmekçiler, parklar ve yollar da boş kaldı. Tek tük araç ve insanın geçtiği sahildeki esnaf bu boşluğu şaşırtıcı buluyor. Şile'nin sokaklarında ve çarşısında da tablo,  sahil ile aynı. Şile'nin çarşısında bulunan en işlek noktası olan Üsküdar Caddesi'nde yoldan geçen insan ve araç sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Parklarda  bile çocuklar görülmüyor. Bazı dükkanların da "kapalı" yazısı astığı görülüyor, bir dükkanda  ise, "güvende olmanız bize yeter" yazısıyer alıyor.

"BEN ESNAF OLARAK HİÇ BÖYLESİNİ GÖRMEMİŞTİM"

Balıkçı İrfan Kayacık, "Hiç normal değil. Normalde cıvıl cıvıl olur, herkes, parklarda, balık ekmekçilerde olurlar. Alışveriş yok, hiçbir şey yok şu anda, şu anda Şile'de Türkiye gibi, dünya gibi bitmiş vaziyette" dedi.

Şile'de yaşayan Metin Oktay, "Böyle bir havada burası asla boş olmaz. Şu ana kadar hiç olmadı" diye konuştu. Şile bezi dükkanı olan Gülbin Geveze, "Kesinlikle normal değil, virüs çıktığında beri iyice azaldı, son bir iki gündür de caddelerimiz bomboş. Ben esnaf olarak hiç böylesini görmemiştim" dedi.   Esnaf Şevki Anlayışlı da  "Bu derece boş değildi, bir haftadır tamamen herkes çekildi. Siftahsız dükkan kapatıyoruz, burası merkez" diye konuştu.


- İstanbul
İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:43 Kaynak: DHA

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