Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı - Son Dakika

Şile'de şiddetli rüzgarlar ve havanın sağanak yağışlı olması ihtimali üzerine denize girmek yasaklandı. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "8 Ağustos Pazar günü saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Şile'de rüzgarlı hava ve sağanak yağış beklenmesi üzerine kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamayla saat 09.00 itibariyle gün boyu denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "08 Ağustos Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Kaymakamlığımızca 08 Ağustos Pazar (bugün) saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL